Ny negativ måling fra New York

Empire manufacturing-indeksen, som reflekterer stemningen blant industriledere i New York, viser minus 1,2 poeng for juni, ifølge New York Federal Reserve. I mai falt indeksen uventet fra pluss 24,6 til minus 11,6 poeng, etter sterk oppgang måneden før.

Indeksen var på forhånd ventet til pluss 3,0 poeng, ifølge Trading Economics.

Målinger på over 0,0 signaliserer vekst i aktiviteten ved fabrikkene i delstaten, mens negative målinger betyr nedgang i aktivitetsnivået.



Indeksen følges tett av investorer og markedsaktører for innsikt om industrien i delstaten, både nåværende situasjon og hvor den er på vei, da denne kan gi en pekepinn på forholdene på landsbasis.

Stadig dempet optimisme

Komponentene for nye ordrer og leveranser trakk opp noe i juni, mens den for ufullførte ordrer falt for første gang på over et år. Økningen i leveringstidene var samtidig langsommere enn i senere tid, mens det var betydelig oppgang i lagerbeholdningene, ifølge New York Fed.

Indikatorene for arbeidsmarkedet peker mot robust økning i sysselsettingen, samt lengre arbeidsuker.

Indikatoren for betalte priser trakk opp, mens den for priser mottatt trakk ned. Begge er imidlertid på høye nivåer ennå.

Optimismen for de neste seks månedene forblir dempet – for tredje måned på rad, fastslår New York Fed.