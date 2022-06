Fed med monsterheving

Spørsmålet utover kvelden blir om markedene er mer tilfreds med at Fed tar i for å få bukt med resesjonen eller om det er verre at renten faktisk heves kraftig.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank argumenterte onsdag i Finansavisen for at en stor renteheving kunne roe aksjemarkedene. Etter at troen eller frykten for en renteheving på 75 basispunkter meldte seg, har de fleste aksjemarkeder falt markant.

– Hvis denne uroen mest skyldes frykten for en resesjon, så kan et mer haukete Fed faktisk roe markedene, sa Jullum til Finansavisen.

Resesjonsfrykt

Feds budskap og prognoser nå i kveld kan samtidig forsterke resesjonsfrykten, tror seniorøkonom Knut A. Magnussen.

– Vi vil få en diskusjon om myk landing versus resesjon på pressekonferansen. Jeg tror ikke Fed senker vekstanslaget så mye at det fremstår som en resesjon, men dette vil det bli fokus på, sa Magnussen til Finansavisen.

Tredje på rad

Med onsdagens renteheving har Fed så langt i år hevet renten med 25 basispunkter, og så med 50 og 75 basispunkter.

Den kanskje største spenningen før rentebeslutningen ble publisert klokken 20 norsk tid var hvilke signaler Fed nå gir for de kommende rentemøtene.

I rentemarkedet er det nå priset inn at Fed fortsetter med rentehevinger til styringsrenten når 4 prosent. Det er dramatisk langt over hva Fed regner som en nøytral rente, rundt 2,50 prosent.

I mars anslo Fed styringsrenten i 2024 til 2,8 prosent.

Da referatet fra forrige rentemøte ble publisert, og viste at Fed tenkte på en mulig rentepause i høst, sank markedets anslåtte rentetopp 13 basispunkter til 2,96 prosent. Særlig den siste drøye uken er bildet snudd helt om, og forventningen er nå altså en rente som vil stige til 4 prosent.