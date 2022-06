Federal Reserve leverte onsdag den monsterhevingen markedet hadde ventet seg. Ikke siden 1994 har den amerikanske sentralbanken hevet renten med 0,75 prosentpoeng i ett jafs.

Samtidig ble rentebanen jekket opp til å nå en styringsrente på 3,4 prosent ved utgangen av året, og en topp på 3,8 prosent i 2023. På neste Fed-møte i juli varsler sentralbanksjef Jerome Powell en renteøkning på enten 0,50 eller 0,75 prosentpoeng.

Budskapet er at Fed er «strongly committed» til å få inflasjonen ned til 2 prosent, og BNP-veksten ble justert ned til 1,7 prosent i år og neste år.

– Altfor sene med å heve

«Ut fra det Powell sa på pressekonferansen må vi se klare tegn til at inflasjonen flater ut og er på vei ned, og at arbeidsledigheten er på vei opp, før de kan ta en pause i å heve rentene,» skrev sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen i en rapport sluppet onsdag kveld.

Hun mener enkle renteregler basert på hva sentralbanken har gjort historisk for å sikre stabil inflasjon over tid, som for eksempel den såkalte Taylor-regelen, viser at Fed har vært altfor sent ute med å heve renten.

«Sentralbankene – både i USA og i Norge – er altfor sene med å heve rentene. Når sentralbanken kommer på etterskudd, er risikoen at den hever renten samtidig som veksten i økonomien er på vei ned. Det øker risikoen for at økonomien går inn i en nedgangsperiode», fortsetter sjeføkonomen.

– Bør vekke Norges Bank

Ifølge Holvik bør erfaringene som nå er gjort i USA være en vekker for Norges Bank.

«Ved å øke renten med kun 0,25 prosentpoeng i juni øker risikoen for at vi også i Norge får en overoppheting av økonomien, med kraftig økende inflasjon. Det tar 1-2 år før en renteøkning får full effekt på økonomien», skriver hun videre.

En heving på 0,25 prosentpoeng på neste ukes møte vil løfte Norges Banks styringsrente til bare 1 prosent, samtidig som inflasjonen er på nesten 6 prosent.

«Realrenten i Norge vil da kunne bli et sted mellom minus 3 og minus 5 prosent. Det er ekstremt stimulerende politikk når arbeidsledigheten er på rekordlavt nivå og regjeringen fører en finanspolitikk som også bidrar til økt aktivitet i økonomien. En svak kronekurs bidrar til økt importert prisvekst. Så strengt tatt bør Norges Bank følge etter sentralbanken i USA og heve renten med 0,75 prosentpoeng neste uke», konkluderer Holvik.