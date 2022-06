Federal Reserves trippelheving av renten denne uken skal ikke være nok til å sette i gang en nedkjøling av en overopphetet amerikansk prisvekst. Inflasjonen forventes å fortsette å løpe varm, ifølge en artikkel på MarketWatch.

«Inflasjonen vil ikke bare ikke kommer ned, den akselererer sannsynligvis», uttalte fixing-trader Gang Hu i New York-hedgefondet WinShore Capital Partners.

Handlere av såkalte «fixings», eller derivatlignende instrumenter knyttet til inflasjonsbeskyttede statsobligasjoner, har i løpet av det seneste året vist seg å ha bedre kontroll på inflasjonen enn både økonomer og til og med Fed selv, hevder artikkelen.

9 prosent eller mer

Grunnen til at fixing-tradere har bedre forutsetninger for å forutse inflasjonsbevegelsene, er fordi de er i stand til å justere forventningene sine ofte og på daglig basis – i motsetning til økonomer som legger frem prognosene sine sjeldnere.

Etter Feds trippelheving onsdag, noe som er det største rentehoppet på 28 år, har flere fixing-tradere sammen kommet med en prognose som viser fortsatt alvorlige utfordringer for amerikanske finansmarkeder.

«Vi forventer nå fire måneder på rad med amerikansk konsumprisindeks på 9 prosent eller høyere, fra juni til september», uttaler Hu.

Det vil i så fall være den lengste perioden med slike forhøyede målinger siden 1981 – samme år som Fed ble tvunget til å presse Fed-funds rentemål til så høyt som 20 prosent, ifølge FactSet-data i artikkelen.

Forrige fredag viste amerikanske inflasjonstall et hopp til 8,6 prosent for mai – et stykke over analytikernes forventninger, og den høyeste prisveksten på 40 år.