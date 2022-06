Fed-topp: Inflasjonsmålet vil ikke bli nådd de neste årene

Loretta Mester, sjef for Federal Reserve Bank of Cleveland, mener det vil ta to år før inflasjonen faller til sentralbankens inflasjonsmål på to prosent.

– Vi kommer ikke til å se inflasjon på 2 prosent med det første. Det vil ta et par år, men den vil bevege seg nedover, sier Mester til CBS News, ifølge CNBC.

Allikevel tror ikke Mester at økonomien er på vei inn i en resesjon, selv om den økonomiske veksten er dalende.

– Vi har en vekst som er litt under trenden, og vi har økende arbeidsledighet. Men det er OK. Vi trenger en viss svekkelse i markedets etterspørsel for å få den på linje med tilbudet, legger hun til.

For kun ett år siden var det forventet at Fed måtte se seg nødt til å holde styringsrenten på 0 til 2023, men den høye inflasjonen har ført til hyppige rentehevinger fra Fed de siste månedene. Nå er det forventet at den amerikanske styringsrenten skal økes til minst 3,4 prosent de neste seks månedene.