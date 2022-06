Federal Reserve har varslet aggressive renteøkninger for å få bukt med den høye inflasjonen, og Elon Musk, Nouriel Roubini og Goldman Sachs advarer alle om en økt sannsynlighet for at USA går inn i en resesjon.

– En resesjon er uunngåelig før eller siden. Om den kommer på kort sikt, er mer sannsynlig enn ikke. Vi kan ikke si det med sikkerhet, men en resesjon ser mer sannsynlig ut enn det motsatte, sier Musk til sjefredaktør John Micklethwait i Bloomberg News på sidelinjen av Qatar Economic Forum i Doha.

Dr. Doom tror i år er året

Professor Nouriel Roubini tidfester på sin side resesjonen til innen utgangen av året.

– Nøkkeltall for forbrukertillit, detaljhandel, industriaktivitet og boligmarkedet bremser kraftig ned, samtidig som inflasjon er høy. Vi nærmer oss veldig, sier direktøren og styrelederen i Roubini Macro Associates til nyhetsbyråets TV-kanal.

Roubini fikk kallenavnet «Dr. Doom» etter at han i 2006 påsto at «boligprisene ville ødelegge økonomien». To år senere utløste misligholdt amerikansk boliggjeld den globale finanskrisen.

– 48 prosent sannsynlig

Musks og Roubinis uttalelser om økt resesjonsrisiko kommer i kjølvannet av at Goldman Sachs advarte mot det samme i et notat sluppet mandag.

ADVARER: Sjeføkonom Jan Hatzius, Goldman Sachs. Foto: Bloomberg

Investeringsbankens makroteam, ledet av sjeføkonom Jan Hatzius, ser nå 30 prosents sjanse for resesjon i løpet av de 12 neste månedene – mot 15 prosent tidligere. Samtidig ser de en betinget sannsynlighet på 25 prosent for resesjon i år to hvis den ikke inntreffer det første året.

Dette innebærer 48 prosent sannsynlighet for resesjon i løpet av neste to årene, mot Goldmans forrige prognose på 35 prosent.

«Vi anser nå resesjonsrisikoen som høyere og mer fronttung. Hovedårsakene er at basisvekstbanen nå er lavere, og at vi er mer bekymret for at Fed vil føle seg tvunget til en kraftfull respons på totalinflasjonen og inflasjonsforventningene hvis energiprisene stiger ytterligere – selv om aktiviteten faller kraftig», heter det ifølge Bloomberg i notatet.