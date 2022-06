Tirsdag gikk 40.000 ansatte ut i den største togstreiken Storbritannia har sett på over 30 år. Rundt 80 prosent av togavganger er innstilt, og ytterligere streiker er planlagt senere denne måneden og i juli.

Christopher Pissarides, som i 2010 vant Nobelprisen i økonomi for sine analyser av arbeidsmarkedet, mener dette er et tegn på hva som er i vente.

Professoren ved London School of Economics hevder overfor CNBC at det britiske arbeidsmarkedet går gjennom en av de tøffeste periodene han noensinne har sett.

– Det er verre selv enn i 1970-årene, på den måten at vi må gjøre større justeringer i arbeidsmarkedene. Vi har ny teknologi som bringer frem automatisering, og fagforeningsledere klager faktisk på tapte jobber – det skyldes ny teknologi, sier han.

Øyner inflasjonsspiral

Samtidig er den ifølge Pissarides «uunngåelige smerten» fra skyhøy inflasjon i vente også for britisk økonomi, en smerte han mener må fordeles jevnt utover økonomien.

På lang sikt bekymrer han seg ifølge kanalen særlig for at andrerundeeffekter av inflasjonen begynner å vise seg. Professoren peker på at inflasjonsforventningene har mistet festet og gir lønnsøkninger som danner en «selvoppfyllende profeti» og en oppadgående inflasjonsspiral.

– Spiralen er ikke helt der ennå, men å gi lønnsøkninger som matcher eller nesten matcher inflasjonen Bank of England spår vil bringe oss veldig nær en spiral. Den kan bli en realitet, og i så fall vil det ta mye lengre tid å kvitte seg med inflasjonen, fortsetter Pissarides.

Frykter ikke «that 70's»

Denne ukens togstreik bidrar til å øke frykten for at Storbritannia er på vei tilbake til de tøffe 1970-årene, med sterke fagforeninger, streiker, tosifret inflasjon og stagflasjon. The Guardian-kommentator Will Hutton mener frykten er ubegrunnet.

«Det finnes nå ingen stor enkeltindustri som kullgruvedrift som kan brukes av en fagforening for overtak i lønnsforhandlinger; det finnes ingen store steder for massesysselsetting sårbare for streiker og – viktigst av alt – fagforeningsdeltakelsen har halvert seg. Denne uken vil bli ubekvem for mange, men de tre streikedagene vil ligne mer på tre lockdowns i miniatyr enn en 3-dagers uke med familier som klynger seg rundt blafrende stearinlys», skrev han søndag.