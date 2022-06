Tall fra britiske statistikkmyndigheter viste onsdag at konsumprisindeksen steg 0,7 prosent fra april til mai, mens den på årsbasis kom inn på 9,1 prosent.

Inflasjonsraten er den høyeste på 40 år, og er også den høyeste blant G7-landene. Drivkraften er først og fremst høyere matpriser.

Konsensus pekte mot 0,7 prosent oppgang på månedsbasis og 9,1 prosent på årsbasis.

Strateger i de største bankene på Wall Street mener Storbritannia vil slite med høy inflasjon i årevis. De mener den økonomiske skaden Brexit-beslutningen har påført landet gjør det til en utpost i den utviklede verden, melder Bloomberg.

– Ekstremt sårbar

Synet er at immigrasjonskontroll og forstyrrelser i forsyningskjedene vil få Storbritannia til å henge etter når inflasjonen avtar i andre land.

– Inflasjonen i Storbritannia vil feste seg mer på mellomlang til lang sikt på grunn av Brexit. Økonomien er ekstremt sårbar og i desperat behov for mer finanspolitisk støtte – noe som er usannsynlig, sier europeisk sjefstrateg for valuta i Citigroup, Vasileios Gkionakis.

Ekspertene synes det er vanskelig å vite i hvilken grad de økonomiske utfordringene henger sammen med coronapandemien eller ettervirkningene av Brexit. Men en rapport fra London School of Economics viste i april at handelsbarrierer har utløst en 6 prosent prisoppgang for britiske matvarer, som altså er den fremste drivkraften for inflasjonen.

Gkionakis åpner overfor nyhetsbyrået for at svakere britisk vekst kan lette prispresset Brexit har forårsaket på kort sikt.

Negative til pundet

En annen usikkerhetsfaktor for investorene er renteøkningene fra Bank of England (BoE).

– Markedet forteller oss nå at BoE vil heve rentene ganske aggressivt. Hvis det viser seg ikke å bli tilfellet, spesielt når inflasjonen er ganske høy, er det én av tingene som kan legge ytterligere press på pundet, sier valutasjef Francesca Fornasari hos Insight Investment.

Valutastrateg Kamal Sharma i Bank of America har ifølge Bloomberg en lang liste grunner til å være negativ til pundet, og peker først og fremst på svak økonomi og at BoEs rentebeslutninger blir gjenstand for politiske angrep.

– Etterhvert som motvinden fra pandemien begynner å avta, vil Storbritannia stå igjen med dette ene store idiosynkratiske (særegne, journ. anm.) sjokket. For en økonomi som er veldig avhengig av drivkraften fra hjemlig etterspørsel, betyr det at man går inn i en periode med vekst under trend – noe som er negativt for pundet, sier han.