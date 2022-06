Longva blir visesentralbanksjef

Ekspedisjonssjef Pål Longva er i statsråd i dag utnevnt som visesentralbanksjef i Norges Bank for en periode på seks år.

Longva vil ha et særskilt ansvar for sentralbankvirksomheten. Han er utpekt til første nestleder av Norges Banks hovedstyre og første nestleder av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

– Longva er godt kvalifisert for stillingen som visesentralbanksjef og vil tilføre Norges Bank verdifull kompetanse, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Norges Bank-konkurrenter

Begge de to fagdirektørene under sentralbankledelsen søkte stillingen. «Sjeføkonom» Ole Christian Bech-Moen, leder av Norges Banks avdeling for pengepolitikk, hadde konkurranse fra Torbjørn Hægeland, direktør for finansiell stabilitet, i tillegg altså til Longva.

Pål Longva, som er en ivrig mosjonist, særlig på sykkel, har siden 2011 vært ekspedisjonssjef i Finansavdelingen i Finansdepartementet. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2001). Longva har tidligere jobbet i McKinsey og som avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Tiltredelse vil skje etter nærmere avtale.

Gjennomtrekkspost

Visesentralbanksjefposten har hatt mye gjennomtrekk de siste årene. Egil Matsen trakk seg før tiden, og returnerte til Trondheim. Jon Nicolaisen måtte brått gå av, da han mistet sin sikkerhetsklarering.

Da Jens Stoltenberg brått ble uaktuell, rykket Ida Wolden Bache opp som sentralbanksjef, og dermed ble en av de to visesentralbanksjefpostene igjen ledig.

Ledelsen består nå av sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Øystein Børsum og Pål Longva som visesentralbanksjefer.

Det litt spesielle i Norges Bank-sammenheng, er at begge visesentralbanksjefene er rekruttert utenfra Norges Bank.