1,12 milliarder til å støtte maritim sektor

Enova støtter prosjekter i maritim sektor med 1,12 milliarder kroner, fremgår det i en pressemelding torsdag.

I pressemeldingen meddeler Enova at de vil støtte etableringen av fem produksjonsanlegg for fornybart hydrogen langs norskekysten med 669 millioner kroner. Videre sier de at de vil støtte syv banebrytende hydrogen- og ammoniakkdrevne fartøy med 451,30 millioner kroner.

«Lykkes vi her, vil Norge styrke sin posisjon som en drivkraft for utslippsfrie løsninger i skipsfart», sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova.

I Glomfjord sættes produksjonsanlegget for grønn hydrogen med opptil 150 millioner kroner. Eierne av Glomfjord Hydrogen AS er:

Greenstat

Nel

Meløy Energi

Troms Kraft





TDN Direkt