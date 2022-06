Dårligere stemning enn ventet i Tyskland

Stemningen i den tyske økonomien har falt noe tilbake igjen i juni. Ifo-indeksen, som indikerer forretningsklimaet i Tyskland, har falt til 92,3 poeng, fra 93,0 i mai.

Ifølge Trading Economics var det ventet en indeks på 92,9 poeng.

Nivået i mai var det høyeste på tre måneder.

Lavere forventninger

Både vurderingen av nåværende forhold og forventningene trekker ned nå i juni.

Underindeksen for nåværende forhold har falt til 99,3 poeng, fra 99,6 i mai. Her var konsensus 99,1.

Underindeksen for forventningene har falt fra 86,9 til 85,8 poeng, mens konsensus var 87,4.

Ifo-indeksen er basert på en månedlig undersøkelse utført blant 9.000 respondenter innen industrien, tjenestesektoren, handelsnæringen og bygg- og anleggsbransjen. Selskapene som spørres, bes om å gi sine vurderinger av nåværende forhold og forventningene for de neste seks månedene.

Flere risikoer

Tidligere i juni viste fremtidsindeksen fra det tyske ZEW-instituttet at ekspertene i finansmarkedene er mindre pessimistiske for økonomien. Det ble imidlertid påpekt at økonomien fortsatt er eksponert for en rekke risikoer, deriblant Russland-sanksjoner, uklar pandemisituasjon i Kina og kursendring i pengepolitikken.

Dessuten har Tysklands sentralbank kuttet BNP-prognosen kraftig og oppjustert inflasjonsestimatet for 2022.