Forbrukertilliten på historisk bunnivå

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var på minus 20,1 poeng i juni, en nedgang fra minus 18,4 poeng i mai, viser målingen til Opinion.

Aldri før har forbrukertilliten holdt seg så lav over så lang tid som den har gjort nå.

- Til forskjell fra tidligere kriser, som finanskrisen i 2008, oljepriskrisen i 2014-2015 og coronakrisen som gjorde seg gjeldende fra våren 2020, er tiden vi er inne i kjennetegnet av en rekke kriser, som i sum skaper stor usikkerhet, uforutsigbarhet og økonomiske utfordringer for mange, sier fagsjef for politikk og samfunn i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.

Han peker på at vedvarende høye strøm-, drivstoff- og matpriser, høyere boliglånsrenter, og varsel om flere rentehevinger, negativt påvirker troen på husholdningens økonomi om 12 måneder som aldri før.

– Det er denne indikatoren som går mest tilbake i juni, og det er kun i mars i år at Opinion har registrert et lavere nivå. Uroen og krisene stikker dypere for mange enn i tidligere kriser, sier Høidahl.

Tidenes laveste

Høidahl trekker frem at lavere forventninger til egen økonomi i sin tur får konsekvenser for sannsynligheten for kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

– Denne indikatoren har vi aldri målt lavere enn i juni. Det er kun i målingen etter nedstengningen av Norge i mars og april 2020 at kjøpssannsynligheten var lavere. De siste månedene har dessuten indikatoren ligget vesentlig lavere enn den gjorde under coronapandemien, sier Opinions fagsjef.

Forventningene til landets økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, er den tredje av de fire CCI-indikatorene som faller markert fra mai til juni.

– Også den til et rekordlavt nivå til tross for at norsk økonomi har kommet sterkt tilbake etter pandemien, sier Høidahl.