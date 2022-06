Commerzbank hever inflasjonsanslag igjen

På sitt månedlige prognosemøte har Commerzbank nok en gang hevet sine inflasjonsanslag.

Samtidig mener den tyske banken at den økonomiske risikoen har økt på bakgrunn av pengepolitiske innstramminger, og de forventer nå en resesjon i USA. I tillegg henger faren for at Putin permanent og fullstendig vil stenge gasskranen over alle de økonomiske anslagene, som et damoklessverd.

For eurosonen og USA forventer ikke Commerzbank at inflasjonen topper seg før høsten, med inflasjonsrater på over 9 prosent i USA og 8,5 prosent i eurosonen. De har hevet sin inflasjonsprognose for eurosonen for det kommende året kraftig, til 4 prosent fra 2,5 prosent. For USA har de hevet inflasjonsprognosen for 2023 til 5,0 prosent fra 4,5 prosent.

Dette skyldes hovedsakelig at gass- og strømprisene forventes å holde seg høye lenger enn tidligere antatt, skriver Commerzbank videre. I tillegg ser de økte matvarepriser som følge av økte kostnader på blant annet energi og gjødsel.

Commerzbank har dessuten senket vekstprognosen betydelig for Tyskland, til 1,0 prosent fra 2,5 prosent i 2023. De peker på at USA er fortsatt verdens største økonomi og en viktig handelspartner for Tyskland, og i så måte er en resesjon der også et faresignal for Tyskland og euroområdet. Commerzbank reduserer vekstprognosen for eurosonen til 0,8 prosent fra tidligere 2,1 prosent.

Nye tall i går viser at den samlede PMI-indeksen for eurosonen hadde tatt seg ned til 51,9 i juni etter 54,8 i mai, noe som ifølge Handelsbanken Capital Markets var klart svakere enn ventede 54,0 og vitner om en betydelig vekstbrems ved inngangen til tredje kvartal.

«Men fortvilende nok viser de samme tallene at inflasjonspresset er vedvarende sterkt; indikatorene for både innkjøps- og utsalgspriser fortsetter å holde seg nær rekordhøye nivåer», skriver meglerhuset.