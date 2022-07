Inflasjonen i USA nådde sitt høyeste nivå på over 40 år i mai, med en økning i konsumprisindeksen på 8,6 prosent på årsbasis i mai.

For å takle problemet har sentralbanksjef Jerome Powell kommunisert at hans fokus er å få ned inflasjonen til to prosent, og at landet må forvente store innstramminger av pengepolitikken.

Presidenten for Verdensbanken, David Malpass, tror ikke kraftige innstramminger er løsningen for å få verdensøkonomien på rett kjør. Verdensbanken nevnte i sin rapport fra juni hvordan sentralbanker verden over utløste en global resesjon gjennom kraftige renteøkninger på 70-tallet.

Forslaget fra Malpass er det stikk motsatte av det sentralbanken vil gjøre:

«La bankene låne ut mer penger», sa Malpass i et intervju med CBS News på søndag.

Begrunnelsen fra Malpass er at den økte likviditeten i markedet vil kunne tillate selskaper å styrke sine forsyningskjeder og øke sin produksjon, og dermed lindre varemangelen som preger økonomien.

«Det må være mye mer produksjon, og det er mest tilgjengelig for de sterkeste landene. USA er verdens største økonomi og kan øke produksjonen mer enn noen andre. Dette blir en av nøkkelvariablene i utsiktene, sa Malpass. «Verden trenger praktisk talt alt som USA lager, og det må være en prosess for å virkelig øke produksjonen».

Videre nevner Malpass at det kan bli lenge til inflasjonen i USA lander på et fornuftig nivå.

«Det kommer til å ta måneder og måneder, kanskje til og med opp til to år å få inflasjonen ned igjen», sa Malpass.