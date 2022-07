DNB Markets tror Riksbanken vil heve styringsrenten med 50 basispunkter på møtet deres i juni, og at den svenske sentralbanken vil signalisere et like stort rentehopp for møtet deres i september.

DNB mener at inflasjonen er blitt mye høyere enn hva man hadde sett for seg, og forholdene ser mer og mer ut som det alternative scenarioet som ble presentert i Riksbankens rapport for april, kommer det frem i et notat fra meglerhuset mandag.

Toppen i 2024

Det norske meglerhuset forventer derfor at rentebanen løftes vesentlig nærmere det alternative scenarioet, noe som innebærer raskere renteøkninger og en topp som nås i første kvartal 2024.

Riksbankens hovedstyre skal møtes onsdag 29. juni for ta stilling til styringsrenter og aktivakjøp, mens vedtaket blir offentligjort dagen etter.

Den svenske sentralbanken hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i april, og signaliserte da at de ville komme flere hevinger. Hovedårsaken da var at inflasjonen hadde steget raskere enn ventet, men siden aprilmøtet har inflasjonen steget vesentlig mer enn ventet.

Forbrukertilliten i Sverige har falt, men det er uklart om dette vil påvirke forbruket i stor grad eller bare er en refleksjon av høyere priser og krigen i Ukraina.

VENTER HØYERE RENTER: Seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets. Iván Kverme

Opp, opp, opp

«Vekst vil ikke være hovedfokus for Riksbanken som er fast bestemt på å få inflasjonen tilbake til 2 prosents-målet,» skriver DNB Markets seniorøkonom Oddmund Berg i notatet.

Berg forventer derfor at rentebanen vil bli løftet for å gjenspeile ytterligere en heving på 50 basispunkter i september, etterfulgt av en ny heving på 25 punkter i november og sannsynligvis 25-punktshevelser i februar og april også.

Dette baserer Berg på Riksbankens alternative scenario som ble beskrevet i april. Der hevdet sentralbanken at de ville bevege seg raskt og sterkt for å motvirke inflasjonen.

«Mens to målinger over forventning ikke nødvendigvis tilsier at det alternative inflasjonsscenarioet gjelder, er vår vurdering at Riksbanken vil ta et stort steg i den retningen. Siden inflasjonsutsiktene, effekten av renteøkninger og nivået på den naturlige renten er usikre, tror vi at Riksbanken vil skyve toppen av rentebanen frem.»