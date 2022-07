Ser rom for lavere detaljhandel

Detaljhandelen i Norge fortsatte å falle i mai, der de sesongjusterte tallene ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) viste en nedgang på 0,9 prosent. I april falt detaljhandelen 1,3 prosent, og DNB Markets mener det er rom for ytterligere nedgang.

– Med unntak av butikkhandel med sportsutstyr og fritidsbåter var det en forholdsvis bred nedgang for de ulike næringene. Omsetningsvolumet i dagligvarehandelen gikk ned 1,2 prosent, og var næringen med størst bidrag til den totale nedgangen i detaljhandelen, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Detaljhandelen med klær falt også markant fra april til mai, men er imidlertid opp 11 prosent på årsbasis, bemerker DNB i en oppdatering. Detaljhandelen er ifølge meglerhuset fortsatt litt høyere enn hva man ville forvente basert på en trend før covid-19, men nærmer seg nå normalen.

DNB mener nedgangen i detaljhandelen bør sees i sammenheng med avviklingen av reiserestriksjonen og at nordmenn nå har økt pengebruken på restauranter. Videre skriver DNB at forbrukertilliten har falt ytterligere i juni, noe som i kombinasjon med høyere priser kan bety at det er rom for lavere detaljhandel også de neste månedene.

