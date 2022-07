Detaljhandelen i Norge fortsatte å falle i mai, der de sesongjusterte tallene ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) viste en nedgang på 0,9 prosent etter et fall i april på 1,3 prosent. Makroøkonom Magne Østnor i DNB Markets sliter med å se hvordan trenden skal snu.

– Fallet skyldes dels en normalisering av forbruket etter hvert som pandemirestriksjonene har blitt løftet og vi igjen kan grensehandle og benytte oss av tjenester som lenge har vært utilgjengelig, skriver han i en rapport.

Selv om det var en bredt basert nedgang detaljhandelen i mai, trakk særlig dagligvareomsetningen ned. SSB melder at omsetningen i dagligvaren nå ligger noe under nivået før pandemien.

Forbruket blir nøkkelen

Det er ikke kun skiftet i handelsvaner som påvirker detaljhandelen. En svak reallønnsutvikling og en betydelig renteoppgang gir utfordringer for en høyt forgjeldet befolkning. I rapporten skriver Østnor at meglerhset tror på en svak utvikling fremover.

– Vi tror det er en risiko for at forbruket vil bremse videre fremover, noe den rekordsvake forbrukertilliten allerede er en indikasjon på.

USA

Også i USA opplever økonomien en tøff periode. Forbrukertilliten fra University of Michigan har stupt til rekordlave nivåer den siste uken, til tross for et sterkt arbeidsmarked og solid lønnsvekst.

DNB Markets tror den mest akutte fasen av markedsuroen er over for denne gang, og viser til den devise innhentingen i aksjemarkedet etter større fall tidligere i måneden.

Men noen faktorer er verdt å ha i bakhodet.

– Det betydelige aksjefallet bidrar til at mange forvaltere er nødt til å kjøpe aksjer mot kvartalsslutt for å rebalansere porteføljene. Samtidig har mange obligasjonsinvestorer sett verdiene falle betydelig så langt i år, og uten sentralbankenes støttekjøp har omsetning og likviditet forverret seg betydelig. I enkelte markeder er derfor situasjonen avventende. Et tegn på at ting ikke er helt som de skal, var gårsdagens auksjon av amerikansk statsgjeld, der etterspørselen var svært svak og renten ble betydelig høyere enn indikert ved auksjonens start.

I dag klokken 16:00 norsk tid publiseres forbrukertillitstall fra USA. Markedsaktører venter spent på publiseringen etter en uke med mye snakk om en potensiell resesjon. Renten på 10-åringen er opp 3 basispunkter og 30-åringen er opp omtrent 4 basispunkter, som kan indikere en samlet tro på svake forbrukertillitstall.