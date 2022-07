Gjentar intensjon om renteheving

Sentralbanksjef Christine Lagarde i Den europeiske sentralbank (ESB) gjentar intensjonen om å heve innskuddsrenten med 25 basispunkter på rentemøtet i juli. Det sier hun i en tale på ESB-forumet i Sintra i Portugal tirsdag.

Videre gjentar hun også at ESB venter å heve renten igjen i september, samt at hvis inflasjonsutsiktene på mellomlang sikt vedvarer eller forverres, vil en større økning være passende på septembermøtet.

– Inflasjonen i euroområdet er uønsket høy, og det anslås at den vil holde seg slik en stund til. Dette er en stor utfordring for vår pengepolitikk, sier hun.

50 punkter også i juli

En renteøkning på 25 basispunkter i juli og 50 basispunkter i september er basisscenarioet, men det kan være verdt å vurdere en økning på 50 basispunkter i juli også, sier ESB-rådsmedlem Mārtiņš Kazāks til Bloomberg TV tirsdag.

Han sier at tidlige renteøkninger kan være rimelige, og mener fragmenteringsrisiko ikke bør stå i veien for en normalisering av pengepolitikken. Om nødvendig vil ESB utvikle verktøy for å håndtere fragmentering.

Kazāks sa samtidig at risikoen for resesjon «ikke er triviell».

