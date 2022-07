Tungsinnet var tilbake på de amerikanske børsene tirsdag, og Nasdaq falt så mye som 3 prosent.

«Svake makrotall skremte investorene», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport onsdag, og viser da spesielt til tallene for forbrukertillit fra Conference Board (CB) som viste en dårligere stemning i juni.

Indeksen kom inn på 98,7, under forventede 100,4 og enda lenger ned fra 103,2 i mai. Denne gang var det spesielt fremtidsutsiktene som trakk markert ned, til det laveste nivået siden mars 2013.

– Oppgang på mystisk logikk

«Lesere bør trolig slutte å følge amerikanske aksjemarkeder for økonomisk visdom, ettersom tirsdagens kursbevegelser bekreftet at den delen av finansverdenen har like lite innsikt i fremtiden som hvem som helst ellers», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i en oppdatering onsdag.

IKKE IMPONERT: Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda. Foto: Bloomberg TV

«Forrige uke steg USA-børsene på den mystiske logikken at en amerikansk resesjon ville bety en lavere topp for Feds styringsrente og derfor var bullish for aksjer, og særlig utbombede tech-aksjer», fortsetter han, og viser til hvordan Wall Street reagerte på forrige ukes svake Michigan-måling.

– Hoster opp unnskyldninger

Tirsdagens stemning i New York ble ikke hjulpet av en elendig industri-indeks fra Richmond Fed, som kom i kjølvannet av stygge tall fra Dallas Fed dagen før. Tjenestesektor-indeksene fra de to bankene falt også kraftig i juni.

«Aksjeinvestorer fortsetter å hoste opp unnskyldninger for å «kjøpe dippen», og jeg er sikker på at Kinas kutt i hotellkarantenen til én uke vil fremkalle en lignende reaksjon der borte (i USA, journ. anm.). Husk bare at viruset trenger kun ett treff i Kinas nulltoleranseverden», skriver Asia-baserte Halley videre.

STRESSER IKKE: Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets mener det ikke er grunn til å frykte bråstopp i USAs økonomi selv om forbrukertilliten avtar. Foto: Are Haram

– Forbruket holder seg godt oppe

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets påpeker i onsdagens morgenrapport fra meglerhuset at CB-målingen likevel er betydelig bedre enn forbrukertilliten fra Michigan-universitetet – som falt til «all-time-low» i juni.

«Dette skyldes nok at CB-målingen holdes oppe av et fortsatt sterkt arbeidsmarked, men Michigan-målingen svekkes av den høye inflasjonen, og spesielt av de skyhøye prisene på drivstoff. Så langt ser det likevel ut til at forbruket holder seg godt oppe, og at det dermed ikke er grunn til å frykte noen bråstopp i økonomien selv om forbrukertilliten avtar», skriver han.