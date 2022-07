Høyeste inflasjon i Spania siden 1985

I sommer er det mange nordmenn som skal til Spania for å slikke sol. Men selv om du skulle klare å få ordnet deg et pass og kommet deg på et fly som faktisk tar av, kan nok ferien likevel by på noen overraskelser. I en fersk statistikk fra Spanias svar på SSB, Instituto Nacional de Estadística (INE), kommer det frem at inflasjonen i Spania de seneste 12 månedene har steget til 10,2 prosent i juni. Opp fra 8,7 prosent i mai.

Det er første gang siden april 1985 at inflasjonen i Spania overstiger 10 prosent.



På forhånd var det ventet en inflasjon på 9,0 prosent, viste en undersøkelse Reuters hadde gjennomført.

Kjerneinflasjonen, uten mat- og energipriser, var på 5,5 prosent, opp fra 4,9 måneden før. Kjerneinflasjon på 5,5 er den høyeste inflasjonen målt siden 1993, skriver Reuters.

Drives av drivstoffprisene

– Nyhetene fra de siste ukene er ikke positive. Russlands gass- og oljeeksportkutt akselererer stigende energipriser, sa finansminister Nadia Calvino til parlamentet tidlig onsdag.

Russlands angrep på Ukraina har gitt et kraftig press på energi- og matmarkedene og har bidratt til å heve prisene, som allerede var på vei oppover som en følge av at den globale økonomien hentet seg inn etter pandemien.

I Spania drives den voldsomme prisutviklingen hovedsakelig av økningen av drivstoffprisene og av mat og alkoholfrie drikkevarer, skriver Reuters.

Det økende utgiftsnivået for spanske husholdninger legger press på den spanske statsministeren Pedro Sanchez, som lørdag vedtok en rekke med tiltak som skal koste til sammen 9 milliarder euro for å hjelpe familier med å takle inflasjonen.