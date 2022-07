Federal Reserve går hardt til verks for å stagge den skyhøye inflasjonen, og hevet på rentemøtet tidligere denne måneden styringsrenten med 75 basispunkter til 1,50-1,75 prosent.

Renteøkningen var den største fra USA sentralbank siden 1994.

I et intervju med CNBC åpner Cleveland Fed-sjef Loretta Mester, som har stemmerett i Fed rentekomité (FOMC), døren på vidt gap for mer av det samme på rentemøtet i juli.

– Hvis forholdene var nøyaktig som i dag på vei inn i det møtet – hvis møtet var i dag – ville jeg ha stemt for 75 basispunkter fordi jeg ikke har sett den typen tall på inflasjonssiden som jeg trenger å se for å tro at vi kan gå tilbake til 50 basispunkter, sier hun.

– Må raskt opp på 3-tallet

Mester vil i ukene frem til juli-møtet vurdere tilbuds- og etterspørselsforhold for å avgjøre den ønskede veien videre i den pengepolitiske innstramningen.

De enkelte FOMC-medlemmenes forventninger, det såkalte «dot plot» peker mot at Feds styringsrente ligger på 3,40 prosent ved utgangen av 2022.

– Jeg tror det er veldig viktig å få styringsrenten opp til 3,0-3,5 prosent, og at vi gjør det raskt. Så er det fra dette punktet jeg synes det er usikkert hvor langt vi må gå for å tøyle inflasjonen, fortsetter Mester.

Tror ennå på myk landing

Stadig flere kommentarer tviler sterkt på at Fed klarer å få ned inflasjonen uten å utløse en resesjon. Mester anerkjenner at risikoen er der, men hennes «base case» er en vekst under trendvekst (definert som 2,0 prosent).

Sjefen for San Francisco Fed, Mary Daly, ga uttrykk for det samme tirsdag. Overfor Bloomberg gjentok hun budskapet om at en myk landing fortsatt er mulig.

– Jeg ser at innstramninger gjøres i et mer holdbart tempo, snarere enn å bremse for hardt og havne i den økende lavkonjunkturen, sa Daly, som vel å merke ikke sitter i FOMC i år.

– Jeg skulle ikke bli overrasket – og det er faktisk i mine prognoser, om veksten synker under 2 prosent, men den kommer ikke til å svinge ned i negativt territorium over en lang periode, fortsatte hun.