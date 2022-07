ECB-sjef: Inflasjonsforventingene er høye

Det er lite sannsynlig at vi kommer tilbake til et miljø med lav inflasjon. Inflasjonsforventningene er mye høyere nå enn de var før.

Det sa ECB-sentralbanksjef Christine Lagarde i en paneldiskusjon på konferansen i Sintra, Portugal, onsdag.

Fed-sjef Jerome Powell sa at det er beslutningstakernes jobb er å finne prisstabilitet, selv med nye krefter bak inflasjonen.

Han sa også at den amerikanske økonomien er sterk og at han håper at veksten kan forbli positiv i år.

TDN Direkt