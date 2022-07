Vil ikke prioritere en «myk landing»

Onsdag deltok USAs sentralbanksjef Jerome Powell på ECB-konferansen i Portugal.

Her nevnte han at sentralbankens hovedprioritering er å få inflasjonen under kontroll, selv om det er en risiko for at dette går på bekostning av den såkalte «myke landingen» som mange kanskje har håpet på.

«Vi tror at det er muligheter for oss å nå tilbake til 2 prosent inflasjon samtidig som vi beholder et sterkt arbeidsmarked. Vi tror vi kan gjøre det», sa Powell under konferansen, ifølge Marketwatch.



Like etter føyde han til at det derimot er ingen garanti for at de vil klare dette, og at de erkjenner at dette åpenbart vil være en av de store utfordringene som sentralbanken står ovenfor.

«Er det en risiko for at vi kan gå for langt? Det er absolutt en risiko for det. Men jeg vil ikke være enig i at det er den største risikoen for økonomien. Den største risikoen ville være en unnlatelse av å gjenopprette prisstabilitet. Vi vil ikke tillate en overgang fra et miljø med lang inflasjon til et miljø med høy inflasjon», sa Fed-sjefen.

Under konferansen kommenterte blant annet ECB-sjef Christine Lagarde at hun tror det er lite sannsynlig at vi kommer tilbake til et miljø med lav inflasjon, og at inflasjonsforventningene er mye høyere nå enn tidligere.