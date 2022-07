Ledigheten holder seg lav

Tall fra NAV viser fredag at 47.100 personer var registrert som helt arbeidsledige i slutten av juni, tilsvarende 1,6 prosent. Dette er uendret fra mai.

DNB Markets ventet på forhånd en uendret registrert (ujustert) ledighet på 1,6 prosent.

– I ferd med å nå en bunn

– Ledigheten falt videre i juni, og vi går inn i sommeren med et arbeidsmarked med svært gode muligheter for å inkludere flere i arbeidslivet. Samtidig ser vi at antallet ledige stillinger har gått noe ned de siste månedene, og antallet nye arbeidssøkere noe opp. Det kan peke mot at ledigheten nå er i ferd med å nå en bunn, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Bruttoledigheten (summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) var på 59.500 og tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 23.800, eller 0,8 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige.

Dermed var 83.300 registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjorde 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette var ned fra 3,0 prosent i mai.

11.500 nye arbeidssøkere

I løpet av juni ble 11.500 nye arbeidssøkere registrert hos NAV. Dette tilsvarer rundt 600 pr. virkedag, opp fra 500 i april og mai.

Personer som oppgir å ha mistet eller at de kommer til å miste jobben utgjør den største gruppen, med 29 prosent av de nye arbeidssøkerne.

Justert for sesongvariasjoner falt antallet arbeidssøkere for alle yrkesgrupper fra mai til juni.

Høyest ledighet i reiseliv

Ved utgangen av juni var det fortsatt reiseliv og transport som hadde den høyeste andelen helt ledige, med 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Undervisning og akademiske yrker er stadig å finne i andre enden, med 0,5 prosent ledighet.

Andelen delvis ledige er også høyest innen barne- og ungdomsarbeid (1,6 prosent), og lavest innen akademiske yrker (0,2 prosent).