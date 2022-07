Sri Lanka er i dyp økonomisk krise

Den månedlige stigningen i konsumprisene på Sri Lanka ble 54,6 prosent i juni, et stort hopp fra måneden før da inflasjonen var på 39,1 prosent. Den kraftige økningen ble blant annet drevet av økte matvarepriser, som steg 80,1 prosent i juni, skriver Bloomberg.

De fleste økonomer regner inflasjon på over 50 prosent som hyperinflasjon.

«Sri Lanka har aldri vært i en så alvorlig økonomisk krise i sin historie», sier Bandula Gunawardana, en talsperson for regjeringen.



Stanser salg av drivstoff

Akutt mangel på utenlandsk valuta gjør at regjeringen ikke lenger er i stand til å importere essensielle varer, inkludert mat og medisiner.

Drivstofflagrene på Sri Lanka er så skrapet at myndighetene forrige uke innførte forbud mot å kjøpe drivsstoff. Kun helt nødvendige tjenester, som ambulanser, enkelte busser og varetransport, melder NTB.

«Vi står overfor en situasjon som er langt mer alvorlig enn mangel på drivstoff, gass, elektrisitet og mat. Økonomien vår har brutt helt sammen», sa statsministeren forrige uke.



Også alle offentlige skoler ble stengt, og statlige institusjoner har kun minimumsbemanning – i et forsøk på å redusere reising og spare drivstoff. Tiltaket skulle opprinnelig avsluttes i neste uke, men er forlenget til 10. juli, melder NTB.

Ifølge FN har fire av fem innbyggere i den sørasiatiske øystaten begynt å droppe måltider fordi de ikke har råd til mat.

Dyp økonomisk krise

Sri Lanka misligholdt sine utenlandslån i mai etter manglende rentebetalinger på to statsobligasjoner på 1,25 milliarder dollar Med det ble landet første i Asia-Stillehavet som misligholder lån på mer enn to tiår. Sri Lanka har vært Asias største utsteder av høyrenteobligasjoner og skylder mer enn 495 milliarder kroner til Kina, India og Japan.

Pandemien førte til et kraftig fall i turismen, som før pandemien stod for omtrent 12 prosent av landets BNP i følge Bussinessinsider. Analytikere peker også på at president Gotabaya Rajapaksa har drevet en skadelig økonomisk politikk med skatteletter og forbud mot kunstgjødsel som har gått ut over landbruksproduksjonen.