Frykten for en kraftig nedgang i verdensøkonomien har presset de langsiktige rentene ned det siste døgnet, og Nordea Markets tror de kan falle ytterligere på kort sikt, skriver TDN Direkt.



Den 10-årige amerikanske statsrenten er nå tilbake under 3 prosent, som er nesten 50 basispunkter lavere enn forrige topp, satt for drøyt 14 dager siden. Renten på den tyske 10-åringen ligger på rundt 1,4 prosent fredag, etter å ha vært over 1,92 prosent tidligere denne uken.

James Hosie, analytiker i Barclays, har tatt opp dekning av Kjell Inge Røkkes Aker BP og satt kursmålet til 510 kroner.





På kort sikt tror Nordea rentene kan falle ytterligere, men de opprettholder forventningene om at de vil stige igjen til høsten. Begrunnelsen for dette er at sentralbankenes innstramming i pengepolitikken vil løfte hele rentekurven.

Uttalelser fra flere meglerhus

Ellers skriver DNB Markets at amerikansk PCE-inflasjon torsdag overrasket litt på nedsiden i juni. Samlet PCE-inflasjon var uendret på 6,3 prosent i mai, mens kjerneinflasjonen avtok fra 4,9 til 4,7 prosent.

«Fortsatt høye tall, men i motsetning til KPI-tallene for mai som overrasket klart på oppsiden, kom PCE ut noe lavere enn ventet på forhånd. Det var også positivt med en månedsvekst i kjernen på kun 0,3 prosent», uttaler meglerhuset.

DNB bemerker videre at konsumet reelt sett falt med 0,4 prosent i mai, mens april-veksten ble justert markert ned, som er litt bekymringsfullt for vekstbildet fremover.



Klokken 16.00 i dag kommer de amerikanske ISM-tallene, som ventes ned til 54,5 i juni etter 56,1 i mai.



«Dette er allerede indikert av svakere utvikling i de regionale industriindeksene, og vi har også sett svekkede PMI-signaler for den globale industrisektoren», skriver Handelsbanken.



Handelsbanken ber oss imidlertid se mer opp for oppdateringene rundt kapasitets- og prispresset i amerikansk industri, som vil være klart viktigst med tanke på renteutsiktene til Fed.

TDN Direkt.