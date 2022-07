Liten stigning på industriaktiviteten i juni

PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 1,7 poeng til 56,4 i juni. Oppgangen kom etter et tydelig fall i mai. Produksjonen steg kraftig, etter et svakt tall for mai. Det var også oppgang i ordreindeksen, mens indeksen for sysselsetting avtok. Et veid gjennomsnitt av disse tre underindeksene gikk opp med 3,1 poeng til 55,7, noe som er noe høyere enn normalt, melder DNB.

Indeksen for leverandørens leveringstid avtok markert, men er fortsatt på et høyt nivå. Indeksen for lager at innkjøpte varer falt også i juni. Flere rapporterer om lagerøkninger for å sikre seg mot ustabile leveranser. Det er fortsatt mange som rapporterer om oppgang i innkjøpspriser, dog noen færre enn i mai. Prisoppgangen er bredt basert. Det er fortsatt lite i PMI-indeksen som tyder på at flaskehalser i produksjon og transport, samt prisvekst, er i ferd med å ebbe ut.

Produksjonsindeksen steg med 7,7 poeng til 57,6 i juni, etter en nedgang på 8,9 poeng i mai. Indeksen for nye ordre steg med 2,0 poeng, til 54,1 i juni. Ordrene for hjemmemarked steg med 0,8 poeng, mens eksportordrene falt med 0,3 poeng. Sysselsettingsindeksen falt videre, med 1,0 poeng til 55,9 i juni. Det er likevel høyere enn ved starten av året.

Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 6,3 poeng til 67,9 i juni. Det er fortsatt en høy indeks som betyr økt leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer avtok med 2,8 poeng til 56,1 i juni. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel. Lageroppgang bidrar dermed til en lavere totalindeks.