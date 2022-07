Nesten 80 prosent inflasjon i Tyrkia

Prisveksten har ikke vært høyere siden 1998. Den har holdt seg på rundt 70 prosent siden april, og i mai var den på 73,5 prosent.

Den skyhøye inflasjonen henger sammen med rentepolitikken til president Recep Tayyip Erdogan, som nekter å vike fra sin omstridte økonomiske politikk.

I strid med så godt som alle økonomer er Erdogan overbevist om at høyere rente skaper inflasjon. Vanlig økonomisk teori er at renteøkninger er nødvendig for å bremse inflasjonen.

Erdogan har det siste året i stedet presset sentralbanken til å redusere rentene fra 19 til 14 prosent, og flere sentralbanksjefer som mener noe annet enn ham, er de siste årene blitt avsatt.

Tyrkias økonomi har stupt siden i fjor. Rentekuttene har skapt en valutakrise, og myndighetene har innført tiltak som skattefradrag for basisvarer og justerte strømavgifter.

(NTB)