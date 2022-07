Flere av verdens største økonomier vil gå inn i lavkonjunkturer i løpet av de neste 12 månedene.

Dette skriver det japanske meglerhuset Nomura, ifølge Bloomberg.

I sin analyse trekker meglerhuset frem skyhøy inflasjon som hovedpoenget i analysen, og at sentralbankenes desperasjon til å presse inflasjonsnivået ned til lavere nivåer vil føre til pengepolitisk overinnstramning.

«Det er flere økende tegn på at verdensøkonomien går inn i en synkronisert vekstnedgang, noe som betyr at land ikke lenger kan basere seg på økning i eksporten for vekst. Dette får oss til å spå flere resesjoner», skrev meglerhusets analytikere i et notat, ifølge Bloomberg.

Blant områdene som meglerhuset tror vil oppleve en resesjon i nærmeste fremtid finner man Eurosonen, Storbritannia, Japan, Sør-Korea, Australia og Canada.

Til tross for tidligere uttalelser fra USAs sentralbanksjef Jerome Powell om at de ikke vil prioritere en «myk landing» , spår meglerhuset at USA vil gå inn i en «mild» men lang lavkonjunktur i nærmeste fremtid. Risikoen for en kraftig resesjon er betraktelig større i Europa grunnet trusselen om kutt i gassleveransene fra Russland, ifølge meglerhuset.

I sin basiscase tror Nomura at USA og Eurosonen vil oppleve en økonomisk sammentrekning på 1 prosent i 2023, mens Sør-Korea vil sammentrekkes 2,2 prosent. Japan er spådd å ha den mildeste resesjonen av landene nevnt.