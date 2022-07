Sveits: Høyeste inflasjon på nesten tre tiår

Inflasjonen i Sveits var i juni på 3,4 prosent. Dette er det høyeste nivået på 29 år, og er godt over den sveitsiske sentralbanken (SNB) sitt inflasjonsmål på 2 prosent.

Den sveitsiske prisstigningen var i juni opp fra 2,9 prosent i mai, og ble den femte påfølgende måneden med inflasjon over sentralbankens inflasjonsmål, ifølge CNBC.

«Russlands krig med Ukraina har vært en betydelig faktor for den høye inflasjonen i Sveits, sammen med vedvarende flaskehalser i forsyningskjeden», skriver SNB ifølge Bloomberg.

Utviklingen kommer to uker etter at sentralbanken uventet økte sin styringsrente til -0,25 prosent for å motvirke økt inflasjonspress. SNB-sjef Thomas Jordan sa da at dersom inflasjonspresset forblir høyt kan banken bli nødt til å heve renten videre.

Sentralbankens nye juni-prognose for inflasjonen er 2,8 prosent i år, 1,9 prosent i 2023 og 1,6 prosent i 2024, ifølge Bloomberg.