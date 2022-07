– Økte renter er feil løsning på inflasjonen

Globale produsenter, som er tilbyderne i markedet, har ikke klart å effektivt produsere og levere varer til konsumentene i løpet av pandemien. Tilbudssjokket er blitt forsterket av sanksjonene mot Russland, siden de begrenser tilbudet ytterligere.

– Etterspørselen er veldig vanskelig å styre. Vi ser at på tvers av bedrifter på tvers av industrier har veldig forskjellige utfordringer knyttet til å «skru på kranen», sier Paul Gambles, administrerende partner i rådgivningsselskapet MBMG Group, til CNBC, og fortsetter:

– Fed (sentralbanken i USA, journ. anm.) er de første til å heve hendene over hodet og si at pengepolitikk ikke kan gjøre noe som helst med tilbudssjokk. Likevel går de så hen og øker rentene.

Myndigheter rundt hele kloden har fokusert på å kjøle ned etterspørselen, for å bruke det som et verktøy til å få has på inflasjonen. De økte rentene skal da føre til at etterspørselen presses ned til samme nivå som det begrensede tilbudet.

Etter forrige rentemøte uttalte FOMC (Federal Open Market Committee, journ. anm.) at de hevet renten fordi «den samlede økonomiske aktiviteten» virket å ha økt i løpet av årets første kvartal, hvor økt inflasjon viser «ubalanser mellom tilbud og etterspørsel, som følge av pandemien, økte energipriser og stort og bredt prispress».