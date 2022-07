I en høring i Senatet sa Fed-sjef Jerome Powell nylig at økonomien er sterk, og en renteheving på opp til 100 basispunkter ikke er umulig. Likevel faller de lange rentene.

Markedene priser ikke inn Powells haukete retorikk

– Jeg ser ikke på sjansene for en resesjon som spesielt høye nå, ettersom at konsumentene har en substansiell sparebuffer. Rentehevninger på 100 basispunkter er ikke umulig, sa Fed-sjef Powell i senatshøringen den 22. juni.

Han understreket også hvor stor kapasiteten var i den allerede sterke økonomien. Likevel kan det virke som at markedene for amerikanske statsobligasjoner ikke stoler helt på ham:

«For første gang på åtte måneder priser ikke markedene inn Powells haukete retorikk», skriver Alfonso Peccatiello i The Macro Compass.

En konsekvens av at de lange rentene faller er at de ikke lenger fungerer like godt som en hedge til investorers porteføljer. Det kan føre til at store verdier trekkes ut av aksjemarkedene.

Alfonso Peccatiello, tildigere leder for renteporteføljeforvaltning hos ING. Der forvaltet han en portefølje på over 20 milliarder euro. Foto: The Macro Compass

«Når inflasjonsforventninger overgår sentralbankens mål på 2 prosent og aksjemarkedene opplever en tilbakegang, står Fed overfor et vanskelig valg. Enten må den søke å stoppe blodbadet i aksjemarkedet ved enten å bedre markedsvilkårene [ved å sette ned renten], eller søke å opprettholde kredibiliteten til inflasjonsmålet [ved å øke renten]», fortsetter Peccatiello.

De lange rentene faller

Ifølge framskrivningene for Feds styringsrente gjort av medlemmene av den rentesettende FOMC (Federal Open Market Committee, journ. anm.), er medianen på 3,4, 3,8 og 3,4 for henholdsvis 2022, 2023 og 2024. Over en langtidsperiode er medianen imidlertid på 2,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonen er blant annet et mål på markedets forventning til gjennomsnittet av Fed-renten over de neste ti årene. Den toppet ut dagen før Feds rentemøte i FOMC den 15. juni, og har hatt en tydelig nedadgående trend siden.

Risikoen øker

Fra toppen på 3,42 prosent i midten av juni har «tiåringen» falt med 50 basispunkter til 2,92 prosent tirsdag. Rentefallet, sammen med tilløp til en flat rentekurve, tyder på at markedene frykter en resesjon.

I et intervju med Finansavisen mandag forteller Ben Laidler, eToros globale markedsstrateg, at frykten for en resesjon i markedet har steget kraftig. Det mener han er fordi sentralbankene prioriterer lavere inflasjon over alt annet.

– Den oppfattede risikoen økte etter Fed-sjef Jerome Powells tale i Kongressen og som følge av svake PMI-målinger globalt.

Laidler presiserte at aksjemarkedet domineres av store, internasjonale selskaper og preges av forventninger – noe som ikke er tilfellet for realøkonomien. Han mener også at mye allerede er priset inn i markedet.

– På kort sikt kan finansmarkedet og realøkonomien avvike mye, så mens faren for en resesjon har steget, er et slikt scenario hverken uunngåelig, nødvendigvis globalt eller sannsynligvis dramatisk, tilføyer han.

– Dessuten er mye allerede priset inn av markedet, som nå kan være i en «dårlige nyheter er gode nyheter»-modus.