Resesjonsfrykt i EU: Euroen på sitt svakeste nivå på 20 år

Krig og høy inflasjon sørger for resesjonsfrykt i Europa, og markedsaktører har den siste tiden vektet seg bort fra euroen til fordel for den amerikanske dollaren. Den europeiske valutaen er nå på sitt laveste nivå på 20 år målt mot dollaren, og det ser ikke ut til at fallet vil stanse, skriver CNBC.

Nyhetsbyrået trekker blant annet frem de europeiske energiutfordringene for å begrunne deres negative prognose om EU-sonen og dens valuta: oljekrisen har nå blitt videre tilspisset med en streik i den norske oljenæringen, noe som foregår samtidig som at tilførselen av russisk olje til Europa er svært begrenset. Det blir også nevnt at investortilliten i EU-sonen er på sitt laveste siden mai 2020, da coronapandemien sørget for strenge sosiale restriksjoner.

Disse faktorene burde isolert sett peke mot en ekspansiv pengepolitikk av den europeiske sentralbanken (ECB) i et forsøk på å stimulere til økonomisk aktivitet. Men på grunn av en rekordhøy inflasjon i juni er det mer sannsynlig at ECB hever rentene, og en resesjon i EU-sonen er derfor «uungåelig», skal vi tro CNBC-journalisten.

Tidligere i dag kunne du kjøpe én euro for 1,0283 dollar, som er den laveste vekslingskursen siden 2002. Euroen er ned 9 prosent så langt i år, og er ned fra 1,22 amerikanske dollar pr. euro 1. mai 2021.