JPMorgan mener Russlands økonomi gjør det vesentlig bedre enn forventet, til tross for Vestens sanksjoner mot landet.

Den amerikanske storbanken mener Russlands bruttonasjonalprodukt vil falle med 3,5 prosent i 2022, ifølge Business Insider.

Dette er betraktelig mindre enn Wall Streets konsensusestimat på 9,6 prosent.

Videre er arbeidsmarkedet i landet fortsatt sterkt, og kan vise til en ledighet på 3,9 prosent i mai. Dette er nesten halvparten av konsensusestimatet på 7,4 prosent ved utgangen av året, ifølge Business Insider.

«Den russiske økonomien overrasker på oppsiden. Foreløpig ser det ut til å bli en langt mildere resesjon i Russland enn man fryktet da invasjonen begynte», sa JPMorgan.

Storbanken nevner derimot at EUs plan om å kutte oljeimporten fra Russland samt G7-landenes forslag om et pristak på russisk olje vil kunne føre til en kraftig reduksjon i den forventede råvareeksporten, og dermed dra deres estimater nærmere konsensus. Likevel er det for tidlig å si noe om den fulle effekten som Vestens sanksjoner vil ha på den russiske økonomien.