Resesjonsfrykt i USA: invers rentekurve i går

I en kort periode tirsdag var renten på den toårige amerikanske statsobligasjonen høyere enn renten på den tiårige statsobligasjonen. Dette fenomenet er et signal på høy frykt i markedet, og har allerede skjedd to ganger tidligere i år.

Invers rentekurve

Ved normale økonomiske omstendigheter vil en rentekurve peke oppover ettersom at det er vanlig for en investor å ønske kupongutbetalinger nå fremfor en gang i fremtiden. En bratt kurve er typisk ved høy økonomisk aktivitet, mens en flat kurve ofte er et tegn på at investorer er pessimistiske angående den økonomiske veksten. At renten på en obligasjon er høy kan direkte oversettes til at prisen på obligasjonen er lav, da disse verdiene beveger seg inverst.

Ved en invers rentekurve er prisen på den langsiktige obligasjonen høyere enn en sammenliknbar obligasjon med kort tidshorisont, som vil si at investorer er mer interesserte i motta kupongutbetalinger i fremtiden fremfor å motta utbetalingen nå.

Gårsdagens inverse rentekurve mellom to- og tiårige statsobligasjoner kan tolkes som at investorer er usikre på om den amerikanske sentralbanken vil klare å kontrollere inflasjonen uten å ødelegge den økonomiske veksten, skriver Reuters. Sentralbanksjef Powell tror likevel ikke en resesjon vil ramme USA.

I en kort periode var renten på den toårige statsobligasjonen 2,95 prosent, mens tiåringen hadde en rente på 2,94 prosent. Renten på den femårige obligasjonen var også lavere enn på den toårige obligasjonen i en kort periode i går. Dette er første gang siden februar 2020, ifølge Reuters.