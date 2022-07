Referatet fra Feds rentemøte i juni, sluppet tidligere denne uken, viser at sentralbanken er villig til å ta hardt i, selv om det vil kvele veksten i amerikansk økonomi.

St. Louis Fed-sjefen James Bullard har likevel troen på at Federal Reserve kan få ned inflasjonen uten å gå på en resesjon. Ifølge notater forberedt til en tale i Little Rock Regional Chamber i Arkansas er basisscenariet en myk landing, det vil si en veksttakt på mer normale 2,0 prosent i forhold til 2021-veksten på 5,7 prosent.

Mange økonomer frykter at BNP-veksten var negativ også i andre kvartal, og dermed at USA er i resesjon allerede. Bullard trekker i stedet frem et annet nøkkeltall – bruttonasjonalinntekten (BNI) – og at dette viser en økonomi som faktisk er i vekst.

Bruttonasjonalinntekt

«På dette tidspunkt ser det ut som at BNI-tallet er mer konsistent med observerte arbeidsmarkeder, noe som antyder at økonomien fortsetter å vokse», skriver St. Louis Fed-sjefen ifølge Reuters i sine notater, og legger til at arbeidsmarkedet er «robust» og ifølge et bredt utvalg nøkkeltall sterkere enn det har vært på over 20 år.

«Wall Street snakker mye om resesjon – de snakker om to kvartaler med negativ BNP-vekst. Det får jeg ikke riktig til å stemme med anekdotisk informasjon som dette», fortsetter Bullard, en av sentralbankens såkalte rentehauker.

Han oppgir videre at han støtter en renteøkning på 75 basispunkter på neste Fed-møte i juli, og at dette alt er priset inn av markedene. Videre støtter han renteøkninger opp til 3,50 prosent ved utgangen av året, noe som er opp fra dagens intervall på 1,50-1,75 prosent.