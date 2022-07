Bedring for forsyningskjedene

Globale forsyningskjeder fungerer nå langt bedre enn tidligere i år, mener Citi. I juni viser Citis indeks over press på forsyningskjedene klar bedring, og dette er den første vesentlige endringen siden januar.

«Den gode nyheten er at fallet i indeksen tyder på at presset i global vareproduksjon, som har vært en sentral driver bak økt inflasjon, endelig letter», skriver Nathan Sheets i en fersk rapport.

Den dårlige nyheten, mener han, er at noe av lettelsen skyldes svakere etterspørsel etter varer, «og det kan også signalisere økt resesjonsfare».

I sum mener Citi likevel at situasjonen er bedret, og «tyder på en bedring av økonomien etter pandemien».

Mindre inflasjonspress

Mindre pressede forsyningskjeder tilsier en moderering av varedrevet inflasjon de neste månedene.

Gjennom vinteren og våren har forsyningskjedene vært under et enormt press. Nye covid-restriksjoner i Kina og Ukraina-krigen har kommet på toppen av normale sesongsvingninger.

Nå er situasjonen klart bedre, noe som også går igjen i innkjøpssjefindekser og lagerdata.

«Transportkostnadene ser ut til å ha falt mindre klart, men også her viser data et nytt fall i kostnadene for containerfrakt fra Kina til den amerikanske vestkysten», mener Citi.

Til tross for bedringen understreker Sheets og hans team de store farene som fortsatt truer. Både nye pandemirunder og eskalering av Ukraina-krigen kan gi nye forverringer. Dessuten stiger normalt fraktkostnadene i forkant av fjerde kvartal.