Kjempeviktige USA-tall knaller til

372.000 nye arbeidsplasser ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i juni, viser dagens offisielle arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls) fra amerikanske statistikkmyndigheter.

Rapporten omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall overrasket dermed stort på oppsiden.

Konsensus pekte ifølge Trading Economics nemlig mot at 268.000 nye arbeidsplasser ble skapt utenfor jordbrukssektoren i juni.

Mai-sysselsettingen kom inn på 390.000.

«Dette indikerer at arbeidsmarkedet fortsetter å hente seg inn etter pandemien. Tvert om ser ledigheten ut til å ha stanset fallet, mens yrkesdeltakelsen trakk bittelitt ned i juni. Selv om lønnsveksten har bremset opp de siste månedene, peker arbeidsmarkedet fortsatt mot at Fed trenger å øke rentene raskt for å dempe inflasjonen», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i en kommentar til dagens rapport.

Meglerhusets makroteam venter derfor at styringsrenten heves med 75 basispunkter senere i juli, mens de ser for seg 50 basispunkter i september.

Lønnsveksten avtar

Arbeidsledighetsraten kom inn på 3,6 prosent, for fjerde måned på rad og som ventet. Antall arbeidsledige var mer eller mindre uendret på 5,9 millioner i juni. Yrkesdeltakelsen var lite endret på 62,2 prosent.

Månedsveksten i lønningene kom inn på 0,3 prosent, også det som ventet, men under mai-veksten på 0,4 prosent. På årsbasis var lønnsveksten på 5,1 prosent – litt over konsensus på 5,0 prosent, men ned fra mai-noteringen på 5,3 prosent.

Svakere lønnsvekst kan bidra til å dempe en inflasjon som er under press fra mange hold.

«Vi har en sentralbank som aggressivt vil temme inflasjonen med komforten i et sterkt arbeidsmarked, og slik sett er dagens rapport spesielt relevant. Hvis ledighetsraten fortsetter å stige herfra, venter jeg at Fed vil roe ned den tøffe retorikken i månedene som kommer», skrev investeringsdirektør Peter Boockvar i Bleakley Financial Group ifølge CNBC i et notat fredag morgen.