– Perioden med jevn vekst og inflasjon er over

Verdens største kapitalforvalter, BlackRock, reduserer sin eksponering mot utviklede markeder.

Bakgrunnen for avgjørelsen skal være at sentralbankenes forsøk på å få has på markedenes skyhøye inflasjon vil fortsette å skape turbulens i kapitalmarkedene.

«Den langvarige periode med jevn vekst og inflasjon er over», sa BlackRock-nestleder Philipp Hildebrand, ifølge Reuters.

«I stedet møter vi en ny verden med økt makrovolatilitet – og høyere risikopremier for både obligasjoner og aksjer», la han til.

Mener britiske statsobligasjoner er attraktivt priset

BlackRock er undervektet amerikanske, europeiske og britiske aksjer, samtidig som de holder seg nøytral til japanske, kinesiske og fremvoksende markeder.

Videre øker BlackRock sin beholdning av obligasjoner av investeringsgrad, og oppgraderer samtidig deres syn på britiske statsobligasjoner grunnet det de anser som urealistiske haukete markedsforventninger i forhold til rentehevinger.

BlackRock-strateg Wei Li nevner at investorer ikke lenger forvente at både aksjer og obligasjoner vil øke samtidig, slik tilfellet har vært de siste 20 årene.