Ekspertenes syn på eurosonen gir en forventningsindeks i juli på minus 51,1 poeng, og stupte dermed med 23,1 fra juni. Indeksen for nåværende forhold stupte med 18,0 poeng til minus 44,4 poeng.

Inflasjonsforventningene for eurosonen steg 6,8 poeng fra juni, til minus 25,6 poeng.

Euroen passert av dollaren

De elendige ZEW-tallene senker den blytunge euroen ytterligere, og i noen sekunder etter klokken 11.18 var den faktisk mindre verdt enn dollaren, med EURUSD-krysningen nede i 0,9999.

Euroen er dermed på sitt svakeste mot dollar siden desember 2002.

Den siste timen har euroen karret seg opp igjen, slik at EURUSD står i 1,0022.

– Dollaren har virkelig styrket seg over hele linjen, noe som reflekterer en fortsettelse av trenden vi har sett nylig, det vil si frykt for global resesjon, sier valutastrateg Carol Kong i Commonwealth Bank of Australia til CNBC.

– Energikrisen truer Europa

Nordea Markets-analytiker Dane Cekov spådde overfor Finansavisen tidlig i mai at dollaren i løpet av året ville bli omsatt til 1-til-1 mot euro.

– Dollaren er som en forsikring som utbetaler en premie. Hva er det man ikke kan like ved det? spurte han.

Samtidig skriver ING Economics i et kundebrev at «den truende energikrisen i Europa fanger investorenes oppmerksomhet, men markedene kan ikke avvise en haukete Fed.»

«Foreløpig er ingrediensene på plass for ytterligere å utvide rentedifferansen mellom USD og EUR», heter det i brevet.