Sannsynligheten for en britisk resesjon det kommende året er nå nesten 50 prosent, ifølge en Bloomberg-undersøkelse. De mørke tallene viser omfanget på utfordringen som venter etterfølgeren til statsminister Boris Johnson.

Mens offisielle estimater for øyeblikket viser at Storbritannina sannsynligvis vil unngå to kvartaler på rad med fall i brutto nasjonalprodukt, blir økonomer stadig mer pessimistiske på grunn av den stadig økende inflasjonen som nå er på sitt høyeste nivå på 40 år.

De 13 analytikerne som svarte på Bloombergs undersøkelse forventer en 45 prosents sjanse for resesjon, tre ganger så høyt som da samme undersøkelse ble gjennomført i begynnelsen av 2022.