Den høyeste inflasjonen i USA på 40 år, og ikke minst renteøkningene Federal Reserve vil ty til å få den ned, har utløst resesjonsfrykt og økt uro i finansmarkedene den siste tiden.

Onsdag klokken 14.30 norsk tid legger amerikanske myndigheter frem inflasjonstallene for juni, og disse vil legge føringer for hva som kommer fra Fed fremover.

Konsensus peker ifølge Trading Economics mot at totalinflasjonen faktisk tok seg opp til 1,1 prosent fra 1,0 prosent i mai, mens den på årsbasis ventes opp fra 8,6 til 8,8 prosent.

Dette vil i så fall være den høyeste noteringen siden desember 1981 (8,9 prosent).

BEKYMRET: Seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

«Mer bekymringsverdig er det at også kjerneinflasjonen er ventet til å holde seg høyt, med enda en måned med hele 0,6 prosent oppgang på månedsbasis. Gitt et fremdeles stramt arbeidsmarked, med tydelig oppgang i sysselsettingen utenom jordbruket, kan dagens inflasjonstall virkelig sementere synet om Feds renteheving i juli og september», skrev seniorøkonom Kelly Chen i dagens morgenrapport fra DNB Markets.

Vekker håp om myk landing?

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote peker på noen faktorer hun mener hinter om en lavere inflasjon enn ventet.

«Lavere priser på mat, energi og råvarer, forbedringer i forsyningskjedene, avtakende fraktkostnader og lavere innkjøpssjefsindekser (PMI) antyder at inflasjonen traff en topp i juni, eller vil gjøre det snart», skriver hun i en oppdatering onsdag.

ØYNER HÅP: Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote. Foto: Swissquote

Det store spørsmålet er når toppen inntreffer, og uansett vil dagens rapport neppe være tilstrekkelig til å dra en bastant konklusjon.

«Fed vil fortsatt heve styringsrenten med 75 basispunkter denne måneden», fortsetter analytikeren.

Hun mener en lavere inflasjon enn ventet kan vekke Fed-duene til live på årets tre siste rentemøter, mens høyere inflasjon enn ventet vil gi vann på mølla for haukene, løfte dollaren ytterligere og senke aksjemarkedet.

«Inflasjon under forventning kan vekke håp om en myk landing for USAs økonomi, gi en etterlengtet pause i dollarrallyet og løfte børsen før resultatsesongen begynner for de store amerikanske bankene torsdag», skriver Ozkardeskaya.