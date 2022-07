Konsumprisindeksen i USA steg 1,3 prosent i juni og var opp 9,1 prosent på årsbasis, opp fra 8,6 prosent i mai, ifølge Trading Economics.

Dette er den høyeste inflasjonsveksten siden november 1981.



På forhånd var det ventet at konsumprisindeksen skulle stige 1,1 prosent, samt en prisvekst på 8,8 prosent på årsbasis for juni.

Konsumprisindeksen i USA, eksklusiv mat- og energipriser, var opp 0,7 prosent i juni, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var prisene opp 5,9 prosent, ned fra 6 prosent i mai.

Har to valg

– Dette skal man ha et avslappet forhold til, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika til Finansavisen.

Han mener at krigen er årsaken til at prisene er usedvanlige høye, og at prisene bare vil øke i tiden fremover.

– Fed styrer mot en mild resesjon og virker å ha akseptert dette. Det er veldig lite å gjøre med denne type priser annet enn å skape fred, sier han.

I mai kom Fed med sin største renteøkning på 22 år, da de økte styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 0,75 prosent, en såkalt trippelheving. Flere venter nå spent på sentralbankens neste rentemøte, hvor det er ventet at Fed vil øke renten ytterligere.

– Sentralbanken står egentlig mellom to valg nå. Det ene er å ta sjansen på at jeg har rett og at inflasjonen vil gå ned, men det har de ingen garanti for. Alternativt er det å skade de sunne delene av økonomien så mye at det oppveier for krigens prisdrivende effekter og midlertidige flaskehalser.