Svensk inflasjon: Høyeste på over 30 år

Tall fra SCB viser at inflasjonen i Sverige økte med 8,5 prosent i juni, målt i KPIF (KPI med fast rente).

Dette er den høyeste inflasjonen i Sverige siden desember 1991.



– Prisøkningen på mat, elektrisitet og drivstoff var det som påvirket inflasjonen mest, sier Sofie Öhman fra SCB.

Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier nær halverer kursmålet på XXL fra 10 kroner til 6 kroner og gjentar hold. Meglerhuset har oppdatert estimatene sine på grunnlag av selskapets kvartalsvarsel. I tillegg har de et mye mer forsiktig syn på inntjeningen for andre halvår.

I mai var var den svenske inflasjonen på 7,2 prosent.

Kjerneinflasjonen (KPIF eksklusive energi, CPIFXE) gikk fra en årsvekst på 5,4 prosent i mai til 6,1 prosent i juni.

Amerikansk inflasjon

I går ble de amerikanske inflasjonstallene for juni publisert. Disse viste at prisstigningen i USA ikke har vært høyere på over 40 år. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika mener den amerikanske sentralbanken (FED) nå står ovenfor to valg.