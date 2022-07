Torsdag morgen ble de svenske inflasjonstallene for juni måned publisert av SCB. Disse viste en inflasjon i Sverige på 8,5 prosent målt i KPIF (KPI med fast rente), godt over sentralbankens prognose på 8 prosent. Dette er den høyeste inflasjonen i Sverige siden desember 1991. Kjerneinflasjonen (KPIF eksklusive energi, CPIFXE) var på 6,1 prosent, 40 prosentpoeng høyere enn sentralbankens forventning på 5,7 prosent.

Swedbank mener Sveriges sentralbank, Riksbanken, vil se seg nødt til å stramme inn økonomien i et raskere tempo enn tidligere indikert på grunn av disse skremmende tallene. Storbanken tror derfor sentralbanken øker styringsrenten med 75 basispunkter under deres pengepolitiske møte i september.

Swedbank utelukker likevel ikke at innstrammingene kommer allerede under et av sentralbankens mellommøter.

Dette kommer frem i en kunderapport skrevet av Swedbanks økonomer Carl Nilsson og Emma Paulsson.

«Nå som den underliggende inflasjonen gjentatte ganger kommer inn over forventningene er det grunn til å forvente mer ekstreme tiltak fra Riksbanken på kort sikt», kom det frem i rapporten, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

«Risikoen for en 50 basispunkters økning på et mellommøte er betydelig», la de til.