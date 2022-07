DNB Markets: – Enda flere varsellamper blinker

I andre kvartal var den kinesiske BNP-veksten på 0,4 prosent på årsbasis, hvilket var langt under konsensus. Den kinesiske BNP-veksten er dermed på sitt laveste siden første kvartal 2020, da coronapandemien traff verden for alvor.

«For meg fremstår dette som et nøkkeltall som ikke er blitt forsøkt «sminket på» i like stor grad som det som kanskje lå inne i forventningene. Det som i alle fall er sikkert, er at det offisielle vekstmålet på rundt 5,5 prosent for året, er nesten fullstendig uoppnåelig nå», skriver analytiker Kelly Chen i en rapport fra DNB Markets.

Hun mener kraftfulle stimulanser må til for å få opp aktiviteten i andre halvår. Det store spørsmålet blir om det kan skje effektivt, samtidig som Kina har en nullsmittestrategi og stadig risikerer nye nedstengninger.

Enda flere varsellamper blinker

Den kinesiske boligsektoren har lenge vært en bekymringsfaktor, og DNB Markets skriver i morgenrapporten fredag at enda flere varsellamper blinker for sektoren. Boligprisene fortsatte å falle i juni, selv om det skjer i et litt lavere tempo enn tidligere. Samtidig er det er store regionale forskjeller. Mens flere av de store byene har hatt en sterk prisutvikling, ser det stadig verre ut for flere av de mindre byene.

«I flere byer har husholdningene forsøkt å få «refundert» boligkjøpene sine fra utbyggerne, mens andre rett og slett har sluttet å betale ned på boliglånene sine i banken før utbyggerne faktisk ferdigstiller boligene. Å opprettholde boligetterspørselen er viktig for myndighetene», skriver Chen.

Mens arbeidsledigheten totalt sett falt litt mer enn ventet, mener DNB Markets det er bekymringsverdig at ledigheten blant de unge i Kina, deriblant de 11 millionene studentene som uteksamineres fra universitetene i år, steg til en ny rekord på 19,3 prosent.