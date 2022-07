– Markedet roper at Fed strammer for mye

På forhånd var det forventet en gjennomsnittlig årlig prisstigning på 8,6 prosent. DoL klinte til med 9,1.

Det var et (helt!) halvt prosentpoeng høyere enn forhåndskonsensusen på 8,6 prosent, i følge Trading Economics. Forventningen var at inflasjonen toppet ut i mai, med en oppgang på 8,8 prosent. Med andre ord slakker ikke momentumet i inflasjonen av, men øker.

Inflasjonen har spredt seg!

Alfonso Peccatiello, vert i podcasten The Macro Trading Floor og mannen bak bloggen The Macro Compass påpeker at det ikke lenger kun er prisen på bruktbiler og energi som øker:

– Dette er første gang i år vi får en haukete inflasjonsoverraskelse. Den årlige kjerneinflasjonen i juni var på 5,9 – 0,2 prosentpoeng høyere enn forventningen på 5,7 prosent. Det er ganske mye og momentumet i inflasjonen peker oppover, sier Peccatiello, og fortsetter:

– I tillegg ser man at inflasjonen har spredt seg. Hele 75 prosent av det som utgjør innholdet i handlekurven til konsumprisindeksen gikk opp med fire eller mer prosent på årsbasis.



Alfonso Peccatiello, tildigere leder for renteporteføljeforvaltning hos ING. Der forvaltet han en portefølje på over 20 milliarder euro. Nå blogger han for The Macro Compass. The Macro Compass

Dårlig nytt for obligasjonsrentene

Reaksjonen som overrasker Peccatiello, som også er første gang det har skjedd etter en uventet oppgang i inflasjonen, er hvordan de langsiktige obligasjonene reprises.

– Det er dårlig nytt for obligasjonsrentene. For det første har det skjedd en logisk reprising av rentene, som nå tar høyde for en mer aggressiv Fed. Det er ok. Tidligere var sannsynligheten for en rentehveing på 100 basispunkter ved neste møte i FOMC (Federal Open Market Committee) på 10 prosent. Nå er den på 40 prosent, sier Peccatiello, som forklarer videre:

– Renten på de langsiktige obligasjonene (med tidshorisont fra 10 år frem) har falt etter DoLs inflasjonsrapport. Dermed har rentene til de kortsiktige obligasjonene økt, samtidig som rentene til de langsiktige har gått ned. Det er første gang vi har fått en slik reaksjon, ifølge Peccatiello.

Obligasjonsmarkedet roper at Fed vil stramme for mye

Når etterspørselen etter en obligasjon går opp, øker den pålydende obligasjonsprisen, samtidig som renten går ned. Motsatt skjer dersom etterspørselen etter en obligasjon skulle falle.



Det mener Peccatiello er spesielt viktig, fordi han spår et nytt reaksjonsmønster på inflasjonsoverraskelser fremover, og spår rally i de langsiktige obligasjonene:

– Det er som at obligasjonmarkedet roper at Fed kommer til å stramme inn for mye.

Markedets forventninger om at 6-7-8 år frem i tid vil rentehevingene være så strenge at den økonomiske veksten skades.

– Da følger det logisk at vekstutsiktene også vil gå ned enda mer. Da vil blir det rally i avkastningen på obligasjoner etter overraskende høye inflasjonstall, og det er veldig uvanlig.