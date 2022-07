USA: Kollaps i boligbygger-sentiment

Mens amerikanske storbanker kan rapportere om økte utlån til sine kunder i andre kvartal begynner det amerikanske boligmarkedet å vise tegn til svakheter. Lav handelsaktivitet har gjort at mange boligbyggere har satt sine prosjekter på hold, og det ser ikke ut til at denne utviklingen vil stoppe.

Blant negative indikatorer har vi The Housing Market Index (HMI). Indeksen, som baserer seg på undersøkelser gjennomført av The National Association of Home Builders (NAHB) og Wells Fargo, måler markedsutsiktene blant amerikanske boligutbyggere.

HMI-indeksen falt fra mai til juni med 12 poeng, og står nå i 55. Dette er det største månedlige fallet på 37 år, dersom man ser bort fra april 2020 da coronaviruset skremte hele verdensøkonomien.

Men det er ikke kun negativitet: Dersom HMI-indeksen er over 50, er det en overvekt av positivitet blant boligutbyggerne.

Robert Dietz, sjefsøkonom i NAHB, mener den negative utviklingen har en naturlig forklaring.

«De rekordhøye boligprisene er den største utfordringen i boligmarkedet. En signifikant del av boligkjøpere er priset ut av konkurransen», sier han til CNBC.

For et år siden stod indeksen i hele 80 prosent, og kun siden mars har den sunket med 24 poeng. Ifølge CNBC er det også bekymringer for inflasjon og resesjon som tar en toll på boligutbyggernes sentiment.

13 prosent av boligutbyggerne rapporterte at de måtte senke sine salgspriser i juni for å svare på den svake etterspørselen, ifølge Jerry Konter, NAHB-formann og boligutvikler.

«Produksjonsflaskehalser, økende boligbyggingskostnader og høy inflasjon får mange utbyggere til å stanse byggingen fordi kostnadene overstiger markedsverdien av boligen,» sier Konter.