Kina selger unna amerikansk statsgjeld

Det tilsvarer rundt 9,9 billioner norske kroner. Det skjer mens de lange rentene stiger, som har gjort amerikanske statsobligasjoner mindre attraktive, ifølge CNBC.

Det er fortsettelsen på en trend som begynte ved starten av 2021. Da falt Kinas portefølje av amerikansk statsgjeld til 980,8 milliarder dollar. Det er en nedgang på nesten 23 milliarder dollar fra april, og en nedgang på nesten 100 milliarder dollar fra året før.

Japan er nå landet som eier mest amerikansk statsgjeld, med 1,2 billioner dollar.

Nedgangen kommer etter at Fed – den amerikanske sentralbanken – har hevet rentene for å stoppe inflasjonen. Man må tilbake til 1981 for se lignende hastighet i rentehevingen.

Mekanismen mellom renter og obligasjonene er at når rentene stige faller prisene. Det gjør at investorer som selger obligasjonene før utløpstiden går i minus.

Nedgangen i Kinas andel av amerikansk statsgjeld kommer etter at Kina forsøker å diversifisere sin utenlandske gjeldsportefølje.