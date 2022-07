ESB vurderer dobbel renteheving

9. juni informerte den europeiske sentralbanken (ESB) at de for første gang på over 10 år vil iverksette rentehevinger i et forsøk på å redusere den høye inflasjonen. ESB sa da at de mest sannsynlig kommer til å heve renten med 25 basispunkter i juli, men med økt inflasjon også i juni planlegger sentralbanken nå å diskutere en renteheving på hele 0,5 prosent. Dette skriver Reuters, som har vært i kontakt med to kilder med direkte kjennskap til diskusjonen.

Økt press

ESB har siden 2011 ført en svært ekspansiv pengepolitikk ved å holde styringsrenten på 0 eller lavere. Og mens mange av de store sentralbankene fulgte etter i 2020, da coronaviruset skremte verdensøkonomien, har de samme bankene hatt hyppige rentehevinger i 2022 for å sette en brems på inflasjonen. Dette har økt presset på ESB, som i februar sa at de planla å holde rentene på 0 eller lavere inntil inflasjonstallene stabiliserer seg rundt inflasjonsmålet på 2 prosent.

Euroen har også fått stor påkjenning den seneste tiden: Forrige uke sank verdien på euroen til et nivå lavere enn den amerikanske dollaren for første gang på to tiår. Skal vi tro markedet er det altså større frykt for en europeisk resesjon enn en amerikansk resesjon.

Positiv reaksjon

Etter at Reuters rapporterte om en den potensielle renteøkningen på 50 basispunkter steg verdien euroen markant. Vekslingskursen mot dollaren er i dag opp omtrent 1 prosent til 1,0246 euro pr. dollar.

I en undersøkelse gjennomført av Reuters fant de ut at nesten samtlige økonomer forventer en renteheving på 25 basispunkter denne uken. Et knapt flertall mente også at sentralbanken burde øke renten med 0,5 prosent.

Kildene Reuters har vært i kontakt med sa at ESB også planlegger å hjelpe land som Italia med sine obligasjonsutfordringer, forutsatt at landene holder seg til EU-kommisjonens regler om reformer og budsjettdisiplin.